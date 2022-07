Dani Calabresa é a nova ‘vítima’ do fim da política de contratos longos e pede para ser recontratada para o ‘BBB23’

Na noite de terça-feira (26), durante a festa de lançamento do filme ‘O Palestrante’, em São Paulo, Dani Calabresa revelou à imprensa que não tem mais vínculo com a Globo. A humorista era contratada desde o início de 2015. Entre os trabalhos na emissora, fez parte do elenco fixo do ‘Zorra’ e participou do ‘Tá no Ar: a TV na TV’.

No ‘Big Brother Brasil 22’, comandou o quadro ‘CAT BBB’, debochando dos participantes e telespectadores do reality show. No GNT, protagonizou duas temporadas do programa ‘Dani-se’.

Aos repórteres, a comediante repetiu o mesmo discurso das dezenas de atores, apresentadores e jornalistas que não tiveram o contrato renovado pela Globo. Disse que se sente desafiada a “arriscar” na carreira, poderá agora analisar novas oportunidades e deixou em aberto a possibilidade de retornar à emissora com um contrato por obra certa.

Aliás, Calabresa avisou estar disponível para repetir a função de colunista no ‘BBB23’. Nesta sexta (29), ela estreia no Globoplay um projeto patrocinado por uma marca de alimentos frigoríficos, o ‘Receitas da Dani’. Serão 5 episódios, cozinhando com famosos.

A comediante, revelada na MTV, é mais uma na longa fila de dispensados pela Globo. Só neste ano, saíram artistas poderosos como Juliana Paes, Ana Furtado e André Marques.

Esvaziado, o departamento de humor abriu mão de Fabiana Karla, Maria Clara Gueiros, Ingrid Guimarães, Rafael Portugal, entre outros. Do jornalismo, saíram medalhões como Chico Pinheiro e Carlos Tramontina. Em breve, o RH do canal vai convocar mais gente para comunicar o fim do contrato.

A Globo segue obstinada em enxugar o quadro de funcionários e colaboradores a fim de redirecionar o dinheiro economizado para investimentos pesados em tecnologia, especialmente em produções para o streaming.

Como a Record e o SBT estão estagnados, sem apresentar risco no Ibope, a emissora não tem mais o antigo receio de perder talentos para a concorrência.