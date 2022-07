Ana Queiroz tem 24 anos, é gestora financeira e foi eleita Miss MT em 2021

Ana Flávia Fernandes dos Reis Queiroz. Este é o nome da modelo de 24 anos que vai representar Mato Grosso no concurso Miss Brasil. A competição ocorre no dia 4 de agosto, em Brasília. A Miss Mato Grosso é natural de Rondonópolis. Menina estudiosa, formou-se em gestão financeira, tecnologia em Logística e é pós-graduanda em gestão financeira e liderança.

Ana é comunicativa, alegre, gosta de cantar e de fazer amigos. Entrou para o mundo da moda ‘por acaso’. Acaso, aliás, considerado por ela como o ‘mais bonito de sua vida’. O primeiro convite para participar de concurso de beleza surgiu em 2018, mas ela o recusou por achar que não estava preparada para à disputa. Três anos mais tarde, novo convite e um sim desta morena forte, bonita e que saber o que quer.

“Em 2021, senti que minha vida estava estagnada e precisava de uma reviravolta. Foi quando recebi o convite do Ronaldo Dias (promotor do evento) para participar do Miss Rondonópolis. Conversei com minhas amigas que me deram apoio e um empurrão gigantesco. Então, me preparei e segui em frente, mas certa de que independente da colocação eu já era vencedora por estar ali”, explica a modelo.

“Quando foi eleita a Miss MT CNB foi uma alegria e uma tremenda honra, pois além de representar as mulheres, represento uma sociedade acolhedora, um povo trabalhador e forte que tem garra e determinação”, completou.

Apaixonada por animais, Ana Queiroz, foi escolhida pela ONG Latidos e Miados como embaixadora e hoje defende esta bandeira com muito orgulho.

“Quando fui eleita miss MT decidi que usaria minha imagem também para dar voz à causa animal. Foi então que fui convidada para ser embaixadora da ONG. Sou apaixonada por este trabalho. Sempre que posso participo de feiras de adoção de animais e de várias reuniões em defesa deles”, disse Ana.

“Hoje, estou me preparando para representar nosso estado no Miss Brasil. Podem estar certos de que vou me dedicar ao máximo para trazer este título para Mato Grosso, mas certa de que estar lá já é uma grande vitória”, completou.