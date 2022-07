O concurso aconteceu nessa quinta-feira (28), em Brasília.

Duas das cinco mulheres que participaram do concurso Miss Grand Brasil 2022 venceram a competição. As modelos Maythe Varzoni e Bárbara Reis representaram Mato Grosso e ficaram no top 5 do evento que foi realizado em Brasília, nessa quinta-feira (28).