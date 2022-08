O espetáculo será realizado no dia 04 de agosto para arrecadar produtos de limpeza em prol dos Abrigos Nosso Lar e Casa da Criança

Está com saudades da Almê? Ela estará de volta para contar “Os Segredos de Almerinda”, no dia 04 de agosto, por uma causa nobre: ajudar os Abrigos Nosso Lar e Casa da Criança. O espetáculo será apresentado no Cine Teatro Cuiabá e a entrada 1 litro de produto de limpeza. Imperdível, com muitas novidades, essa será a oportunidade de rever a milionária, que está apenas de passagem e logo retorna a São Paulo, onde está causando um alvoroço por onde passa.

Nesta temporada, Almê está de namorado novo, indo muito a Brasília. Enquanto isso o analista é a válvula de escape de Almerinda. Desta vez, ele será interpretado pelo ator Douglas Peron, que vai ajudar Almerinda trazer à tona seus conflitos, medos, de um passado que mexe com o presente.

“Já participei desse espetáculo, fazendo o mesmo personagem há uns anos. Na época eu tinha acabado de conhecer o André e foi nosso primeiro trabalho junto. A partir daí surgiu uma amizade carinhosa e que possibilitou outros trabalhos. Fizemos um espetáculo chamado Só Por Hoje, uma pesquisa em clínicas de reabilitação de Cuiabá. Também os bonecos do Projeto Mala de Fugir, que ajudaram pessoas hospitalizadas, na época da pandemia. Agora nossos caminhos se cruzam novamente. Assim como o psicanalista da Almê ouve ela bastante, essa é a mesma relação que tenho com o André. Quando ele fala, prende a atenção da gente e faz com que eu queira ouvi-lo continuadamente. Sou fã da Almerinda e do trabalho do André e para mim é um prazer participar novamente, e por um ato beneficente”, destaca Peron.

Douglas Peron é ator, performer, bonequeiro e cenógrafo. Desenvolve seus trabalhos a partir das técnicas do teatro de formas animadas (escultura, papietagem, criação de moldes, títeres). Iniciou seus estudos em teatro com apenas 13 anos com o Grupo Teatro Mosaico, direção de Sandro Lucose. Em 2017 fundou o coletivo SPECTROLAB que investiga e cria em artes híbridas, no qual é membro até os dias atuais.

Formado em Engenharia Civil na UFMT, é mestre em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso e artista pesquisador membro do Grupo de Pesquisa Artes Híbridas: intersecções, contaminações e transversalidades onde pesquisa a arte contemporânea relacionada com o espaço urbano. Formador do curso de Cenografia na MT Escola de Teatro em parceria com a UNEMAT. Em 2022 fundou o Labirinto Espaço Criativo em Cuiabá.

Sucesso há 21 anos, a personagem que o ator André D’Lucca dá vida se despediu do público cuiabano em uma apresentação emocionante no Teatro Cerrado Zulmira Canavarros, no mês de novembro do ano passado. E agora veio passear na amada Cuiabá e convida a todos para o show beneficente, que irá ajudar muita gente!

“Os Segredos de Almerinda” é sucesso de público desde o princípio. Quando esteve no Rio de Janeiro o espetáculo permaneceu durante nove meses em cartaz, lotou o teatro nas 50 apresentações realizadas e foi considerado a grande surpresa da temporada.

O cenário da peça é composto por Almerinda, um analista e um divã, onde ela contará numa sessão todos os seus segredos. Com esses três elementos o ator André D`Lucca discorre sobre “Os Segredos de Almerinda” que fazem o público se esgotar de rir, enquanto aguardam a grande revelação que irá mudar o rumo da sessão de análise.

Acontece que Almerinda George Lowsbi é uma figura com um perfil psicológico atípico, que faz revelações bombásticas em suas sessões de análise. Segredos nunca revelados vão surgindo durante os 60 minutos de duração da peça, tempo aproximado a uma sessão de análise freudiana.

Um dos problemas da personagem é a morte do marido, chamado Richard, as lembranças da infância perturbada, a presença de seu filho com tendências homossexuais, a demissão de uma empregada com mais de 20 anos de serviços prestados e a estreia de um programa de auditório destinado ao público suicida.

O texto original foi criado por D"Lucca, em 2000, com a colaboração de José Augusto Barbosa, mas ganhou um novo formato, com a direção e supervisão das atrizes globais Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães, desde 2001.

Em 2004 D"Lucca ganha destaque ao apresentar uma cena de Almerinda no Domingão do Faustão. O sucesso foi tamanho que a cena foi reprisada nos melhores momentos do ano, daquele programa.

INGRESSOS

Com censura livre, os ingressos podem ser trocados por 1 litro de produto de limpeza, na bilheteria do Cine Teatro Cuiabá, localizado na avenida Getúlio Vargas, 247, Centro de Cuiabá. Mais informações pelo contato (65) 2129-3848.