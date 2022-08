Desde muito jovem, apaixonado pela moda e concursos de beleza, Muryllo Lorensoni, que dá vida à Muriel, decidiu fazer dessa paixão objeto de estudo no Programa de Pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea – ECCO, da Universidade Federal de Mato Grosso, durante seu doutorado. Tendo sido eleita a Miss Mato Grosso Gay em 2021, Muriel, será a representante do estado na competição nacional Miss Brasil Gay 2022, que acontece em Juiz de Fora – MG, no próximo dia 20 de agosto.

Aos 12 anos de idade, Muryllo já produzia concursos de beleza no interior do Paraná, na cidade onde nasceu. Quando se mudou para Cuiabá, em 2009, esse contato com o universo da beleza se intensificou. Desenvolveu habilidades de fotógrafo e produtor de moda, sempre com foco em concursos de beleza, o que fez com que ele permeasse esse círculo de profissionais e amantes do mundo miss.

“Entendo que os concursos de beleza são um produto da cultura urbana, presentes em nosso cotidiano e imaginário. Embora, muitos os subjulguem, os certames de beleza se mostram fortes e potentes, com repercussão em todo o mundo. Essas competições se atualizam com o tempo”, comenta Lorensoni.

Para ele, o transformista não assume uma identidade de gênero, como transexuais e travestis. “O transformismo não é um gênero. É uma forma de expressão artística que tem um tempo ou período determinado, pautado pela performance. O Muryllo não é Muriel. Muryllo é Muriel em uma performance artística. É o ir e vir”, explica.

No processo de doutoramento, não demorou para que o publicitário percebesse que teria melhor resultado caso passasse por uma experiência que o fizesse entender profundamente o Miss Mato Grosso Gay. Inicialmente, não pensou em se tornar transformista, mas com o passar do tempo, aliado ao apelo dos professores, viu que esse era o caminho a ser seguido.

Com a vitória na edição estadual do Miss Mato Grosso Gay 2021, agora ele quer dar o título nacional para Muriel. "Recentemente, Muriel recebeu uma moção de aplausos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), participou de diversas ações sociais em Cuiabá e outras cidades do Estado de Mato Grosso, em prol das crianças, da comunidade LGBTQIA+ e das mulheres. “Isso não passava pela minha cabeça”, acrescenta Lorensoni.

Muryllo entendeu que conquistar o título estadual para a personagem, e futuramente, o nacional, abre espaço para diálogos e discussões em tantos outros campos. “Vencer um concurso como o Miss Brasil Gay Oficial é muito maior do que parece. Me coloca em uma posição de destaque dentro da comunidade LGBTQIA+, que para mim é muito interessante porque penso que posso utilizar de forma bastante produtiva e militante”, finaliza Muryllo.