A cantora Ivete Sangalo encantou os seguidores nesta quarta-feira (03), ao aparecer ao lado do seu filho. No registro, a cantora rasgou elogios a sua prole. “Mais parecido com você que Marcelo só mesmo a Benedita né”, brincou Regina Casé. "Muié é tu de cueca”, comentou Mara Maravilha. “É muito igual”, disse Sarah Oliveira. “Iguais”, comentou Fafá de Belém.

Se está em busca de saber tudo envolvendo Ivete Sangalo, você está no lugar certo. O que chamou atenção dos internautas no registro com o filho Marcelo, foi a cantora Ivete aparece com uma tipoia no braço.

Ao gravar o programa Pipoca da Ivete intensamente, a cantora não comentou sobre o suposto acidente na web. Por falar no programa dominical, a apresentadora Sônia Abrão foi uma das poucas que elogiou a atração. “É aquilo que a gente diz, é muito cedo para uma avaliação. Para uma estreia, foi melhor do que a gente estava esperando. Missão cumprida para a estreia, dá pra dar um respiro e vir com tudo. Torcemos pela Ivete”, comentou.

Ivete, se tornou uma das melhores e mais importantes figuras da música brasileira, tendo assim seu sucesso garantido na história da cultura nacional, de acordo com o portal rd1.com.br.

Cantora, compositora, apresentadora, atriz brasileira e empresária. O sucesso alcançado veio como vocalista da Banda Eva, alcançando mais de 5 milhões de discos, e chegando a concluir cerca de trinta shows por mês.

Em toda sua carreira já vendeu aproximadamente 20 milhões de cópias, sendo uma das maiores artistas em vendas de discos no Brasil.