Aplicativo de troca de mensagens anunciou novos recursos que prometem dar mais privacidade ao usuários

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira (9) novos recursos que prometem dar mais privacidade aos usuários. Algumas das mudanças são pedidos antigos de quem usa diariamente o aplicativo de troca de mensagens. Uma das novidades é a possibilidade de esconder o status online no perfil. Assim, o app não vai mais exibir para todos os contatos quando alguém estiver com o celular em mãos digitando ou lendo algo.

Neste mês de agosto, todos poderão criar uma lista com as pessoas que podem ou não saber quando o WhatsApp está em uso. Outro ajuste da plataforma será permitir sair dos grupos do WhatsApp sem avisar todos sobre essa decisão. Somente os administradores serão notificados sobre a saída, ou seja, o constrangimento diminui, mas pode não acabar.

O envio de fotos ou mídias que só podem ser visualizadas uma única vez por quem recebe a mensagem foi lançado em agosto do ano passado e um ajuste na plataforma busca garantir que a mensagem realmente não será mais acessada.

Em breve, não será mais possível tirar um print da tela do celular para salvar o conteúdo da mensagem secreta. Ainda não existe uma data para a implementação, mas a empresa garante que já está realizando testes.