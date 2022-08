Animação dos queridos personagens amarelos já ultrapassa a marca dos R$ 100 milhões em arrecadação apenas no Brasil

Os Minions estão realmente com tudo nos cinemas brasileiros! Pela terceira semana seguida, a animação Minions 2: A Origem de Gru dominou as bilheterias. Com mais R$ 4,29 milhões arrecadados, a animação já ultrapassa os R$ 100 milhões em faturamento no Brasil, mais especificamente R$ 103 milhões.

O fenômeno impressiona já que Minions 2 chegou aos cinemas em 30 de junho, ou seja, há cerca de 40 dias. Thor: Amor e Trovão também continua bem por aqui, novamente na segunda posição da lista de filmes mais assistidos. O quarto filme do personagem da Marvel arrecadou mais R$ 3,8 milhões, e também já passou dos R$ 100 milhões por aqui. No total, a superprodução tem R$ 113 milhões.

Estreia da semana, o filme de ação Trem-Bala ficou com a terceira colocação, colado com Thor. A produção estrelada por Brad Pitt faturou R$ 3,78 milhões.

A animação DC Liga dos SuperPets, com R$ 2,6 milhões, ficou com o quarto lugar do ranking, enquanto o terror O Telefone Preto fez R$ 2,12 milhões, fechando o Top 5 da semana no Brasil.

1º) Minions 2: A Origem de Gru - R$ 4,29 milhões

2º) Thor: Amor e Trovão - R$ 3,8 milhões

3º) Trem-Bala - R$ 3,78 milhões

4º) DC Liga dos Superpets - R$ 2,6 milhões

5º) O Telefone Preto - R$ 2,12 milhões

6º) Elvis - R$ 2,04 milhões

7º) O Palestrante - R$ 1,22 milhão

8º) Top Gun: Maverick - R$ 577 mil

9º) Boa Sorte, Leo Grande - R$ 144 mil

10º) Pluft, O Fantasminha - R$ 77 mil