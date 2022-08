A parceria entre dois dos mais proeminentes nomes do POP brasileiro atual ganha um audiovisual cheio de personalidade nesta terça-feira (09)

No dia 9 de agosto, Carolzinha lança o videoclipe da terceira faixa de seu EP "Cara". "Embalagem", parceria com Day Limns, critica a forma que o público consome os artistas, buscando conteúdos cada vez mais superficiais. O audiovisual estará disponível no canal do duo Carol & Vitória a partir de 11 horas. A produção do som é assinada por HITMAKER, produtores responsáveis por hits como “Combatchy” (Anitta), “Cheguei” (Ludmilla) e “Não Sou Obrigada” (Pocah). "Tu é fã de um personagem / Essa Carol aí não é de verdade / Parece mas na real é montagem / Cês não quer conteúdo só embalagem", canta a catarinense em uma mistura de trap, pop e rap.

“E ninguém quer saber o que tá atrás da tela / Cês tão achando que minha vida é novela”, diz outro trecho, expondo que, muitas vezes, a sociedade não quer a realidade, mas uma narrativa inventada e até mesmo falsa sobre os ídolos. Composição assinada pelas estrelas, junto com Pedro Breder, André Vieira e Wallace Vianna, a faixa traz uma discussão também sobre a objetificação da mulher, como se apenas sua beleza exterior importasse. “Falando mal ou bem / O que importa é quantos view que tem”, pontua um trecho. Elas aproveitam para trazer outro tema central nos dias de hoje: a ultra valorização dos números. Questionam se um trabalho só é considerado bom se atingir as posições mais altas dos charts.

“Nós artistas não temos que ter atrito uns com os outros, temos que nos unir contra a indústria que dita as regras on-line, que diz que existe o corpo perfeito, o cabelo perfeito, que só x coisas devem engajar, que temos que agir de uma forma y para chegar em algum lugar”, explica Carolzinha. “É uma crítica a forma como todos nós consumimos o entretenimento e a arte, é uma reflexão para todos nós que a todo momento criamos personagens diferentes e que às vezes não refletem 100% da nossa essência para jogar o jogo do business”, completa.

O single possui quase 50 mil plays no Spotify em menos de dois meses. O vídeo é aguardado pelos fãs e promete muito estilo dentro do ambiente construído no projeto “Cara”, com empoderamento feminino dentro do universo dos jogos. Day Limns, uma das cantoras mais populares da nova cena musical, é amiga de Carolzinha e “Embalagem” é o primeiro feat. em parceria entre as artistas. “Conheci a Day pela internet e sempre a amei por ser uma pessoa incrível e de um coração sem igual, mas também por ser muito autêntica e verdadeira”, elogia.

No videoclipe, as cantoras aparecem presas em uma caixa, simbolizando essa prisão criada pelas redes sociais e pelo mundo de aparências. “Todo o projeto ‘Cara’ tem clipes porque eu prezo muito pela narrativa e nesse trabalho em específico eu queria contar uma história”, aponta Carolzinha. “Minha nova era, meu novo momento como artista, meu encontro com minha sonoridade pediam por isso e toda a equipe abraçou junto”, acrescenta.

Sobre os audiovisuais do EP, ela detalha: “É como se cada faixa fosse uma fase, no jogo da vida e do mainstream todo dia estamos no game lutando pelo nosso espaço e verdade e meus feats, meus amigos, estão junto comigo porque ninguém ganha e nem chega em lugar algum sozinho”. A catarinense ainda adianta: “Todos os clipes tem easter egg, tudo a todo momento quer dar dicas do que vem ainda pela frente”.

Sobre o EP “Cara”:

Carolzinha, parte da dupla Carol & Vitoria, deu início, no dia 10 de junho, a um projeto de três partes com o lançamento de seu primeiro EP solo. Intitulado “Cara”, o álbum reúne quatro músicas inéditas e autorais acompanhadas de videoclipes super produzidos e participações especiais de Day Limns, Tainá Costa, Bivolt, Nith e Marcela Veiga. O novo trabalho exalta o poder feminino e se inspira no mundo dos games com elementos do pop, rap e trap.