Repercussão é vista como positiva para valorizar o passe da apresentadora, mas causa péssimo clima na emissora

Ainda há dúvidas a respeito da suposta negociação entre Eliana e a Globo. A imprensa gera manchetes sobre uma possível contratação para substituir Patrícia Poeta no 'Encontro' ou ter um programa aos domingos, antes do 'Domingão com Huck'.

O SaladeTV apurou que diretores do canal da família Marinho foram questionados por apresentadores que estão fora do ar, na temida 'geladeira', à espera de um projeto para voltar ao ar. O clima é de indignação com a hipotética chegada de Eliana.

Por enquanto, a contratação tem sido desmentida nos corredores da emissora. Dizem que a Globo tem por princípio não 'roubar' artistas e jornalistas com contrato vigente em outra TV.

Haveria uma conversa somente se Eliana tomasse a iniciativa de deixar por conta própria o SBT e chegasse a um acordo com Silvio Santos a respeito da milionária multa de rescisão.

O boato teria incomodado especialmente duas estrelas globais: Patrícia Poeta, que enfrenta onda de rejeição desde que assumiu o 'Encontro', e Ivete Sangalo, que após uma estreia bem-sucedida viu seu 'Pipoca' despencar no ranking de audiência. A possibilidade de perderem o posto para Eliana caiu como uma bomba no camarim de ambas.

O comentário geral é que, se a direção pretende fazer mudanças, deveria aproveitar os profissionais já contratados que pedem um 'programa para chamar de seu' na Globo, como Fernanda Gil, Fernanda Lima e Sabrina Sato.