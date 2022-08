https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tata-werneck-revela-que-foi-hackeada-e-esta-sendo-ameacada/

A atriz e humorista Tatá Werneck usou a sua conta no Twitter para contar aos seguidores sobre um ataque hacker que sofreu e fez um alerta para veículos de imprensa e blogs. Ela contou que o criminoso teve acesso a conversas íntimas e que agora está ameaçando a atriz, na tentativa de que ela lhe dê algum dinheiro para que o conteúdo não seja divulgado.

"Um hacker acessou conversas íntimas minhas e está me ameaçando e tentando me extorquir. Já foi feito um boletim de ocorrência e qualquer veículo de comunicação que divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime", escreveu ela.