Cantoras anunciaram o término da parceria na última quinta-feira (18), após polêmicas e brigas

Após o anúncio do fim da dupla sertaneja Simone e Simaria, Simone revelou aos fãs quando retorna aos palcos. A cantora abriu uma caixinha de perguntas e respostas no Instagram e fez algumas revelações, nesta segunda-feira (22).

Ela contou que volta a cantar em outubro deste ano e que está escolhendo o repertório das músicas inéditas. "Apenas amo cantar e vou continuar fazendo o que amo", disse.

Ao ser questionada sobre como está o coração com a nova fase da carreira, sem a irmã ao lado, Simone respondeu: "Está em paz e sem medo". A frase veio acompanhada de um emoji de coração. Além disso, ela revelou que está falando com Simaria todos os dias e que o nome do projeto solo será "Simone Mendes". As audições do novo trabalho da cantora começam hoje.