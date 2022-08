Pinóquio também está para receber um live-action para chamar de seu. O novo filme chega ao Disney+ no dia 8 de setembro uma prévia dos novos lançamentos da plataforma mostrou um pouco do visual do famoso boneco de madeira, fortemente inspirado na sua versão animada.

Clássico dos contos de fadas, o longa irá retratar a jornada do boneco que entra em uma aventura buscando ser um menino de verdade. A produção fica por conta do cineasta Robert Zemeckis (De Volta para o Futuro).

O elenco conta com nomes como Benjamin Evan Ainsworth (Pinóquio), Tom Hanks (Gepetto), Cynthia Erivo (Fada Azul), Joseph Gordon-Levitt fará a voz original do Grilo Falante e Luke Evans fará o papel de Barker, o Cocheiro

Confira abaixo o visual de Pinóquio a partir de 12 segundos.