Qualquer desenvolvedor e publisher que quiser usar a PSN precisa dar 30% do que foi vendido para a Sony. Algumas pessoas acham isso abusivo e decidiram processar a empresa

A Sony é uma das líderes de mercado no que diz respeito aos games, com a PlayStation, seus consoles que batem de frente com o Xbox, além de títulos exclusivos que a tornam uma das gigantes nessa área. É de se imaginar que para publishers e desenvolvedoras que desejam anunciar seus jogos em sua plataforna digital, a PlayStation Network (PSN) seria necessário pagar alguma taxa, no caso, 30% das vendas. Aparentemente existe quem ache essa cobrança um valor abusivo e a empresa está sendo processada.

A ideia é de que essa cobrança faz com que aqueles que anunciam seu título tenham de cobrar mais caro para conseguir uma margem de lucro decente e isso prejudica os jogadores que pagarão mais caro, além de fazer com que os jogos vendam menos.

O início do processo

Tudo começou em 19 de agosto no Reino Unido com Alex Neil, ex-diretor da Which UK, uma organização que visa auxiliar consumidores, abrindo um processo no Tribunal de Apelação da Concorrência. O argumento é que a empresa estaria abusando de seu poder de mercado para impor condições injustas e abusivas a desenvolvedoras e publishers que desejam oferecer games na sua loja. A Sony cobra 30% de taxa e isso faria com que os jogos tenham de aumentar seu preço, prejudicando os consumidores.

A ação que Alex está promovendo exige que a Sony compense financeiramente todos aqueles que realizaram alguma compra na PSN desde agosto de 2016, de modo que seriam cerca de nove milhões de clientes, com um valor aproximado de R$ 30 bilhões.

Segundo Neilman, "Os jogos agora são a maior indústria do entretenimento no Reino Unido, à frente da TV, vídeos e músicas e muitas pessoas vulneráveis dependem deles para ter comunidades e conexões. As ações da Sony estão custando a milhões de pessoas que não podem pagar por isso, particularmente quando estamos no meio de uma crise de custo de vida e a bolsa do consumidor está sendo exprimida como nunca antes”. Ele pretende reunir evidências contra a empresa e gerar pressão publica. além de ter criado um site em protesto contra a empresa, chamado PlayStation You Owe Us.