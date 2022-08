A Disney+ revelou quando “Thor: Amor e Trovão” será lançado em streaming.

A produção da Marvel chegará com exclusividade à plataforma em 8 de setembro, como parte da programação do Disney+ Day.

Originalmente comemorado em novembro, no aniversário de inauguração do serviço de streaming, o terceiro Disney+ Day foi antecipado neste ano para coincidir com a D23 Expo, a “Comic-Con da Disney” – que vai acontecer no fim de semana de 9 a 11 de setembro na Disneylândia, na Califórnia.

Além do blockbuster de super-heróis, a data também receberá dois filmes inéditos na Disney+: “Pinóquio”, que traz Tom Hanks como Gepeto, e o novo desenho da Pixar “Carros na Estrada” – que é o quarto longa da franquia “Carros”.

A lista de novidades ainda inclui a série inédita “Terra Incógnita”, um novo curta de “Os Simpsons” chamado “Bem-Vindos ao Clube”, versões sing-along de “Frozen – Uma Aventura Congelante” e “Frozen 2”, além dos especiais de bastidores “Marvel Studios Avante – Os Bastidores de Thor: Amor e Trovão” e “Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi”.