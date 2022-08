A banda Raça Negra será a grande atração da primeira noite de atividades em comemoração aos 48 anos de Sinop, no dia 2 de setembro. A atração foi confirmada após a dupla sertaneja Matheus e Kauan cancelar a agenda na cidade para participação no aniversário do cantor Gusttavo Lima, na mesma data.

Com 38 anos de carreira, a banda deve animar o público sinopense com sucessos consagrados, como Cheias de Manias, Carolina, É tarde demais, Ciúmes de você, entre outros. O show será no estádio municipal Gigante do Norte, a partir das 23h. Além de Raça Negra, o “Festeja Sinop” terá mais dois shows nacionais: a banda Sambô tocará no dia 07 de setembro, e Leonardo, no dia 13 de setembro.

“É uma grande satisfação estarmos aqui representando a gestão Roberto Dorner, com uma festividade tão intensa, atrativa, que vai atender a todos os públicos. Convidamos toda a população para participar conosco dessa festa preparada com muito carinho e empenho por todos nós”, destacou a secretária de Governo e Projetos Estratégicos, Faira Strapazzon.

Além dos shows nacionais, Prefeitura de Sinop preparou uma vasta programação para comemoração de aniversário, como a 30ª edição dos Jogos Olímpicos, baile da cidade, semana cívica, 2ª edição do Torneio de Pesca, além da retomada de um evento ícone dos anos 2.000, o festival de praia, na prainha do cortado, no Rio Teles Pires.

A programação conta, ainda, com visitas e inaugurações de obras, além de lançamentos de importantes investimentos do pacote de obras “Sinop Mais Transformação”, que foi divulgado no início deste mês e contempla mais de R$180 milhões em recursos investidos na 1ª etapa. Toda programação dos 13 dias de festas pode ser acompanhada pelo site da Prefeitura de Sinop ou do Festeja Sinop.

O Festeja Sinop conta com o apoio do Grupo Sinop, Shopping Sinop, Grupo Machado e Câmara de Vereadores.