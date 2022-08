A cantora deixou os fãs em alvoroço após anunciar que tem trabalho inédito saindo ainda esta semana

Iza pegou os fãs de surpresa na tarde desta segunda-feira (29) ao anunciar que tem projeto novo saindo do forno. A cantora usou as redes sociais para divulgar seu trabalho inédito chamado “Três”. Fazendo muito suspense, ela compartilhou com os fãs alguns trechos no Instagram.

A cantora carioca comunicou aos fãs que o lançamento está programado para acontecer na próxima sexta-feira, 2 de setembro. Além disso, também liberou o pré-save nas plataformas digitais e informou que, quem aderir antecipadamente, terá “três surpresas” da artista.

Confira:

Após o anunciou, muitos fãs passaram a especular que será um EP com três faixas ou um álbum novo para suceder “Dona de Mim”, lançado em 2018. No entanto, a cantora e compositora ainda não deu mais detalhes. Vale lembrar que o novo projeto chega bem a tempo do Rock in Rio 2022. IZA irá subir ao “Palco Mundo” do festival no domingo, dia 4 de setembro.