A tabela de preços do Rock In Rio vem dando o que falar na internet após uma pizza individual custar cerca de R$ 40 e uma cerveja R$ 15, valor considerado alto pelos internautas. O festival, que começa na sexta-feira (02), promete atrair vários entusiastas de música e fãs de bandas como Guns N' Roses, Dua Lipa, Green Day e Justin Bieber. Por isso, confira a média de valores dos produtos da Cidade do Rock.

Quanto custa a cerveja no Rock In Rio? Veja os valores gerais

Água: R$ 6 Refrigerante: R$ 9 Suco: R$ 9 Energético: R$ 12 Cerveja: R$ 15 Pizza Individual R$ 40 Espetinho de Carne: R$ 17 Hamburger: R$ 33 (combo pode sair até R$ 55) Lasanha: R$ 45 Baldão de pipoca: R$ 55 Cachorro Quente: R$ 32

Bob's

Combos de sanduíche com bebida e batata: de R$ 42 a R$ 55 Combos de sanduíche só com bebida: de R$ 36 a R$ 42 Água (350 ml): R$ 6 Refrigerante (350 ml): R$ 9 Matte (300 ml): R$ 9 Energético (250 ml): R$ 12 Chope (400 ml): R$ 15 Milk-shake (400 ml): R$ 20

Cheia de Graça