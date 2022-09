Este pode ser um consenso já há algum tempo, mas a apresentação no Palco Mundo do Rock in Rio neste sábado (3) confirmou: Alok é o maior DJ do Brasil na atualidade. Com hits, mensagens políticas, muita interação com o público e uma estrutura de palco impressionante, o artista reuniu uma verdadeira multidão no início da noite do segundo dia do festival brasileiro.

Como está preparando um disco sobre a cultura de povos indígenas, Alok usou a mega plataforma do Rock in Rio para exibir mensagens em defesa da Floresta Amazônica no telão, como “Amazônia em pé”, que gerou aplausos do público.

Antes de falarmos das músicas, precisamos destacar a cenografia feita em parceria com o renomado designer Alexander Hesse, que já trabalhou com nomes como The Weeknd e Swedish House Mafia. O cenário, inclusive, foi testado na recente turnê de Alok pela Europa, mas estreou de verdade no Rock in Rio Brasil.

O show de luzes, o telão e os efeitos pirotécinicos lembravam os grandes festivais de música eletrônica que só o Brasil sabe fazer. A mesa do DJ era outro destaque: as mãos gigantes viradas para o céu (veja na foto) se relacionavam com a religião praticada por Alok.

Sabendo do impacto visual e a importância daquele show, em um momento, Alok pediu que todas as luzes se apagassem e o público levantasse e abaixasse a lanterna do celular de acordo com o ritmo da batida, e convocou: “Vamos fazer história, Rock in Rio!”.

O enorme público de mais de 100 mil pessoas não parou de pular nem por um minuto, incentivado pelas interações do DJ, que cravava:

Clássicos do eletrônico, música brasileira e samples de Rock

Alok personaliza o setlist de acordo com o lugar em que está tocando. Para o mega festival no Brasil, ele mesclou seus sucessos do eletrônico como “Hear Me Now”, “Beggin” e o remix de “Sweet Dreams”, com músicas como “Liberdade”, funk que fez ao lado de GBR e MC Don Juan, e “Ilusão (Cracolândia)”.

Ele também pensou em homenagear as origens do festival, que leva o Rock no nome. O DJ usou samples de grandes clássicos do Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd e System of a Down (veja no vídeo a seguir).

Ao levar uma estrutura altamente tecnológica, muito carisma e atenção com as músicas que iria tocar, Alok definitivamente entrou para a história do Rock in Rio.