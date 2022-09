As imagens provocaram algumas reações inesperadas como internautas apoiando a tutela que a cantora lutou para colocar um fim

Britney Spears voltou a agitar as redes sociais depois de publicar uma série de fotos em que aparece nua. Nas imagens divulgadas recentemente em sua conta do Instagram, a eterna diva do pop surge aos 40 anos de idade segurando os seios com as mãos e escondendo sua parte íntima com um emoji de coração.

Na legenda de uma das publicações, Spears revelou que as fotos foram tiradas no México durante suas férias antes dela descobrir que estava grávida de seu noivo Sam Asghari. Ela disse: Despejo de fotos da última vez que estive no México antes de haver um bebê dentro de mim… Por que diabos eu pareço 10 anos mais jovem nas férias?

As recentes postagens de Britney foram interpretadas de diferentes maneiras pelas pessoas que acompanham a cantora.

Enquanto alguns fãs apoiam a forma da artista celebrar sua liberdade, depois que venceu a batalha judicial contra seu pai e conseguiu sair da tutela de Jamie Spears depois de 13 anos, outros acham que Britney precisa de ajuda.

Alguns veículos da imprensa internacional publicaram manchetes sobre as fotos dizendo (via Jezebel): “Ela está pedindo ajuda: Britney Spears desperta preocupação” e “Preocupações com Britney Spears depois que a cantora publica fotos nuas online”. E uma seguidora declarou em uma das fotos: Britney claramente não está bem. Espero que ela consiga alguma ajuda o quanto antes.

Além disso, alguns internautas deixaram comentários infelizes nos posts da estrela demonstrando apoio ao ex-conservador de Britney. Um deles disse: Agora estou começando a entender o tutor [de Britney].

Confira abaixo algumas das publicações feitas por Britney Spears.