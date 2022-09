A atriz Klara Castanho abriu um processo contra o jornalista Leo Dias, a apresentadora Antonia Fontenelle e a youtuber Adriana Kappaz, mais conhecida como Dri Paz, pelos crimes de difamação, calúnia e injúria. A ação se refere as notícias divulgadas pelos profissionais sobre o caso de violência sexual sofrido pela artista.

A informação foi publicada pelo site Em Off e confirmada pelo R7 com o TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) e com a assessoria de imprensa da atriz.

Na queixa-crime, a defesa da atriz relembra os comentários feitos pelo jornalista durante um programa de TV, mesmo sem citar o nome dela, e também os textos que foram publicados posterior a carta aberta escrita por Klara relatando todo o caso, de estupro, gravidez e adoção, em suas redes sociais.

Os advogados alegam ainda que Dias teria repassado a informação para Antonia e Dri Paz, que também se manifestaram, em vídeos postados no YouTube, sobre o caso. Elas também não citaram nomes, mas se posicionaram contra a artista ao fazer comentários como: "abandono de incapaz" e "desova de bebê".

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da atriz comentou o processo em nota. "Desde a publicação da carta aberta por Klara Castanho, a sua defesa vem tomando diversas medidas que entende cabíveis, para que todos os crimes que envolvem essa história sejam devidamente investigados, desde a violência sexual até a exposição do caso de maneira criminosa nas redes sociais e imprensa", disse.

"Na busca pela não revitimização de Klara e pela manutenção de sua saúde física e mental, há pedido de Segredo de Justiça em todos os processos, por esta razão não iremos nos manifestar em mais detalhes sobre os desdobramentos de tais medidas", completou.

O que dizem os réus?

Em suas redes sociais, Fontenelle compartilhou uma nota de sua assessoria jurídica confirmando o processo. "Será analisado pelo Ministério Público e depois poderá ou não ser recolhido pelo juiz". Entretanto, os advogados negaram que Klara tenha requerido o pedido de prisão da apresentadora.

Procurados, Leo Dias e Dri Paz não comentaram o caso até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para um posicionamento.

Embate entre Klara Castanho e Antonia Fontenelle



Em julho, a Justiça do Rio de Janeiro negou uma liminar requerida por Klara contra Antonia. A atriz pedia a retirada do vídeo em que a apresentadora falava sobre seu caso e uma indenização de R$ 100 mil pelas declarações feitas pela apresentadora.

À época, Fontenelle comemorou a vitória e disse que a atriz apenas quer o seu dinheiro.