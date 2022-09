Maraisa publicou em seu Twitter um vídeo do momento em que fez piada com Maiara ao chamá-la de "chifruda"

As irmãs Maiara e Maraisa protagonizaram um momento inusitado durante um show. Maraisa publicou em seu Twitter um vídeo do momento em que fez piada com Maiara ao chamá-la de “chifruda”.

Nas imagens, Maraisa fala sobre a sua teoria do chifre e usa a irmã como exemplo. “Eu tenho a minha teoria. Antes de namorar, tem que avaliar se está preparado para o chifre que o cara vai te colocar. O chifre vai existir, não adianta. Mais cedo ou mais tarde você vai tomar um chifre”, começou.

“E você tem que fazer disso um evento, não pode ficar triste. Quando tomar um chifre, tem que falar assim: ‘Vamos fazer um churrasco, que hoje estou chifruda!’. Fica tudo mais leve. A Maiara, por exemplo. Já está até de chapéu”, disse ela, enquanto a plateia caiu na risada.

Maiara logo rebateu a irmã: “Vai caga*, menina. Não mando você tomar no c* só porque sou muito educada.”