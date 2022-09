Peixinha vive aventura ao lado do pai de Nemo para encontrar sua família; entrada gratuita

A história da peixinha esquecida e especialista no idioma ‘baleiês’ entra em cena no Cine Sesc que exibe ‘Procurando Dory’, nesta sexta-feira (9), às 14h, na Fundação Servir, unidade descentralizada do Sesc Alta Floresta.

Após ajudar o peixe-palhaço Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory viverá uma nova aventura no oceano em busca da sua família. A peixinha que sofre de perda de memória recente começa a relembrar partes da sua infância e monta um grande quebra-cabeças para chegar até suas raízes familiares.

O filme tem classificação livre. A entrada é gratuita e não é necessário a retirada de ingressos com antecedência.

Patch Aplique

Nesta sexta, a partir das 13h, também será promovida na Fundação Servir a oficina ‘Patch Aplique em Jogo de Cozinha’ que ensinará a como decorar peças utilizando o tecido chita.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada no telefone (66) 3521-7211. O curso é voltado a pessoas acima dos 16 anos, de ambos os sexos.

SERVIÇO

Cine Sesc: ‘Procurando Dory’

Quando: 09 de setembro, às 14h

Onde: Rua França s/n – Bairro Vila Nova

Entrada gratuita

‘Patch Aplique em Jogo de Cozinha’

Quando: 09 de setembro, às 13h

Onde: Rua França s/n – Bairro Vila Nova

Inscrição: (66) 3521-7211

Participação gratuita