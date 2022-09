O Grupo Sambaxé que fez e continua fazendo muito sucesso com seu estilo musical romântico está convidando a galera para participar do seu novo projeto: a gravação do DVD “Sambaxé para o Brasil” no dia 28 de setembro, às 17 horas no Bar da Lagoa, no Parque das Águas.

Fenômeno dos anos 90 e 2000, o grupo surgiu de um festival da música em Mato Grosso do Sul, se profissionalizou em 1994, em 2000 lançou o cd " TEMPO DE AMAR" sendo recordista de venda no estado com a marca de 150.000 unidades. Em 2001 foi gravado e lançado no mesmo ano o cd "SAMBA BOSSA POP" ao vivo , 2003 gravou o cd "EM ALTO E BOM SOM" , 2005 gravou o 4ºCd intitulado "Um lance pra durar".

Agora está retomando o som romântico cheio de ginga com o lançamento desse novo projeto.

Quem quiser participar deve enviar mensagem no Whats App ( 65) 99807-1097.

EVENTO

O QUE : GRAVAÇÃO SO DVD SAMBAXÉ PARA OO BRASIL

QUANDO: DIA 28 DE SETEMBRO

HORÁRIO: 17H

ONDE: BAR DA LAGOA NO PARQUE DAS ÁGUAS

INFORMAÇÕES: Whats App ( 65) 99807-1097