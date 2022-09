Nana Gouvea usou suas redes sociais neste domingo (18.09), para exibir o momento em que renovava o bronze em uma praia paradisíaca dos Estados Unidos.

No Instagram, a atriz de 47 anos posou em Nova York, com um microbiquíni trançado, exibindo suas curvas torneadas. Nanna ainda disse que está se despedindo do verão americano.

"Hora de falar bye bye pro verão na América!", legendou ela na publicação.

Logo, os fãs da modelo a encheram de elogios:

"Muito linda", disse um;

"Deusa", escreveu outro;

"Rainha", se derreteu uma terceira.