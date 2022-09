A atriz declarou que já namorou algumas mulheres, apesar de ter uma maior inclinação por homens

A atriz Deborah Secco se declarou bissexual durante entrevista para o jornal carioca Extra. Publicada no último domingo, 18 de setembro, a matéria aborda diversas áreas da vida da atriz, como também a participação na série “Rensga Hits”, da Globoplay. Deborah Secco é casada com o ator e diretor Hugo Moura, mas afirmou já ter se envolvido com mulheres.

A atriz, que disse ser livre e “gostar de pessoas”, afirmou ter uma inclinação maior por homens, mas declarou que também já namorou “algumas mulheres”. Na nova produção, a artista interpreta Marlene, que tem uma rivalidade com Helena (Fabiana Karla). Segundo Deborah, a rivalidade pode esconder uma atração secreta entre as duas.

Atualmente com 42 anos, a protagonista de “Bruna Surfistinha” declarou admirar as mulheres. “Quando elas são muito incríveis e interessantes, me seduzem também”, declarou. A bissexualidade não foi o único tema da vida da atriz explorando durante a entrevista, que também citou as críticas que Secco recebeu após dizer que já havia se envolvido com homens casados.

Sobre o assunto, Deborah disse: “Eu lido com o meu passado com muita tranquilidade. Não tenho problema em falar dos meus tropeços, acho que isso me afasta da possibilidade de cometer os mesmos erros. Se tem uma coisa que não sou na vida é hipócrita”.