O cantor Bruno, da dupla com Marrone, se envolveu em uma polêmica ao usar as redes sociais para publicar a foto de duas mulheres sem a autorização delas. A piada com conotação pejorativa teve uma repercussão negativa, e o sertanejo excluiu o post de seu perfil.

Uma das mulheres que aparece na imagem, a influenciadora digital Luana Targino postou uma nota de esclarecimento em seu perfil. A assessoria jurídica da influenciadora repudiou a postagem e disse estar adotando as medidas necessárias para "mitigar os danos causados a ela".

"É inadmissível, em qualquer setor da sociedade, a propagação ou incitação do discurso misógino, como se as mulheres fossem objeto de consumo, sobretudo partindo de uma pessoa com tamanha expressão no meio artístico, tal qual o cantor Bruno", diz a nota, que acrescentou que todas as mulheres devem ser respeitadas.

Bruno não havia se posicionado oficialmente sobre o ocorrido até a última atualização desta reportagem. O Terra tenta localizar a assessoria de imprensa do cantor.