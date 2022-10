Depois de muito tempo permitindo que usuários printassem imagens autodestrutivas, WhatsApp enfim começa a implementar um ajuste de segurança

O WhatsApp enfim começa a bloquear prints em fotos e vídeos de visualização única. A novidade, ainda disponível apenas para testadores da versão Beta do aplicativo, evita que as imagens autodestrutivas sejam printadas pelos destinatários, algo que era liberado até então e sequer avisava o remetente de que isso acontecia.

A novidade foi identificada pelo site WABetaInfo, especializado em novidades ainda em fase de desenvolvimento/teste no mensageiro mais usado do planeta. Segundo a publicação, mesmo usando apps de terceiros, ao tentar fazer um print ou gravar a tela, a mensagem "Não é possível capturar a tela por questão de segurança" (tradução livre) aparece na tela.

Ainda de acordo com o site, o Zap não avisa quando alguém tenta tirar um print, apesar de bloquear essa função do aparelho em imagens de visualização única. Apesar disso, as mensagens temporárias (função que pode ser ativada em uma conversa do aplicativo) seguem passíveis de registro por meio de capturas de tela.

Além disso, não é possível encaminhar nem exportar ou salvar as fotos e os vídeos enviados até você sob o método de visualização única.

Apesar do ajuste essencial para uma ferramenta como esta, a trava de prints em fotos e vídeos autodestrutivos ainda não está disponível para todos nem imune a todos os recursos externos de captura de tela (como outros apps que fazem isso), portanto o aviso de "cuidado com o que/com quem você compartilha coisas" segue altamente válido.

A trava dos prints em imagens de visualização única foi identificada no WhatsApp Beta para Android na versão 2.22.22.3 e deve chegar em breve a outras versões e também na versão estável do aplicativo. Se ela ainda não está disponível para você, provavelmente é porque a distribuição está sendo feita em etapas.