Patrícia Abravanel quer o horário do programa da apresentadora

Eliana, que comanda um programa dominical com o nome dela, no SBT, não está de saída da emissora. Mas, caso estivesse, não seria ruim para Patrícia Abravanel, herdeira do canal. Foi o que revelou Sílvio Santos, pai dela, em entrevista ao jornalista Roger Turchetti, no Youtube,

O empresário deixou claro que a filha está de olho no espaço que Eliana tem no SBT. Atualmente, ela é a única mulher a comandar um programa aos domingos, em TV aberta, no Brasil.

“Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa lá na casa dela. Já tem até 100 convidados”, disse Silvio entre risos. O empresário demonstrou surpresa com boatos sobre a saída de Eliana do SBT e disse que Patrícia é substituta direta da apresentadora.