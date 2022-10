A festa de Giovanna Ewbank que reuniu diversos famosos na noite de terça-feira (4), teve a presença de Juliette, que surgiu belíssima em um vestido colado no corpo. Ela dispensou o uso da calcinha, para deixar as laterais do vestido abertas. Ela usava uma roupa rosa brilhante, curtinho que deixou a poupa do bumbum quase aparecendo.

O tema do evento era “anos 2000”, e a campeã do BBB21 decidiu usar um look inspirado na boneca Barbie. A cantora revelou recentemente que vem recebendo ataques xenofóbicos por conta de seu posicionamento político.

Nos comentários da publicação que fez em seu perfil no Instagram, a morena recebeu diversos elogios. “Uma boneca“, “Muito sexy“, “Tá um luxo“, foram algumas das mensagens que ela recebeu.