Novo recurso vai permitir que usuários saiam de grupos sem que os outros participantes sejam notificados

O WhatsApp anunciou o lançamento de um recurso bastante aguardado pelos usuários: a saída silenciosa de grupos de mensagens. A conta oficial do aplicativo fez o anúncio nesta quinta-feira, 6, explicando como vai funcionar a nova função.

Com a saída silenciosa, um usuário pode deixar um grupo de mensagens sem que os participantes percebam. “Agora você pode sair do chat do grupo sempre que quiser, sem avisar a todos, pois somente o administrador do grupo será notificado quando você sair do chat”, explicou a postagem do anúncio.

Com a função, apenas o adminustrador de um grupo é notificado quando um usuário opta pela saída silenciosa. Os outros participantes não receberão nenhum tipo de notificação - uma função e tanto para evitar momentos constrangedores.

Recentemente, o WhatsApp começou a testar uma lista de funcionalidades para grupos abertos, aqueles em que os usuários podem entrar usando apenas um link. Eles passam a ter uma lista de espera, fazendo com que os administradores consigam ter mais controle sobre os participantes.