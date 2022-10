Cantora de 40 anos de idade, ela está solteira desde agosto de 2021

A patroa tá on! E Simaria Mendes seduziu os internautas ao compartilhar seu TBT - Throwback Thursday - no Premio Lo Nuestro a la Música Latina, premiação musical que ocorreu em Miami, nos Estados Unidos, em fevereiro deste ano.

A foto, tirada no tape vermelho do evento, mostra a cantora com um vestido ousado que investe em definir ainda mais sua silhueta. Na legenda, a irmã e ex-dupla de Simone Mendes celebrou chegar nos 40 anos de idade belíssima, dizendo que ela está para negócio.

Um #tbt de red carpet.. A véia está inteira e pra negócios!, postou.

Vale lembrar que Simaria se separou do empresário espanhol Vicente Escrig em agosto do ano de 2021, e o divórcio ainda está gerando polêmicas. Os dois estão em uma batalha judicial onde o ex-marido afirma que Simaria está tentando colocar os filhos do casal contra o pai e ainda evitando que os dois tenham uma convivência, a acusando de alienação parental.