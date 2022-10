O DJ falou que o maior desafio da vida dele atualmente é conciliar a carreira com os filhos

Alok é um dos principais DJ do mundo e dono de uma carreira de sucesso dentro e fora do universo da música eletrônica. Para o artista, que acaba de lançar um single com Ellie Goulding, o maior desafio da carreira não é se manter no topo das paradas, mas conseguir equilibrar o trabalho com a vida pessoal e o cuidado com os filhos, Ravi e Raika.

"É o grande desafio da minha vida. Tive o 'privilégio' de acompanhar o primeiro um ano e meio dos meus filhos por causa da pandemia, fiquei muito próximo. Agora que as coisas voltaram, é um momento crucial para o posicionamento artístico", diz o pai de dois filhos, frutos do relacionamento com Romana Novais.

O DJ explica que a retomada dos eventos é um momento no qual os artistas conseguem se posicionar e ganhar espaço no mercado musical. Ele fala que é um bom período para lançar tendências e que também aproveita para mostrar a nova identidade dele, pois já não se reconhece mais em alguns trabalhos que fez de 2019 para trás.

Ao mesmo tempo que dar esses passos na carreira é importante para Alok, a quantidade de trabalho necessária trouxe efeitos negativos para a vida do músico. "Isso me gerou uma carga de estresse muito grande e emocional também. Inclusive, uma luta que estou tendo é com a minha labirintite. Estou percebendo que preciso dar uma equilibrada e mudar meu estilo de vida", conta.

Entre as mudanças que tem procurado adotar, a principal delas é se dedicar integralmente aos filhos quando está com eles. "Quero dar para eles um tempo de qualidade. Quando estou com eles, não pego no celular, fico só curtindo. Toco o final de semana, faço bate-volta para casa, fico com eles e à tarde viajo de novo. Essa intensidade é o desafio maior para minha carreira e quero buscar um equilíbrio maior", finaliza Alok.