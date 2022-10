Pouco antes de sua morte, o apresentador e humorista Jô Soares teria alterado seu testamento, deixando a maior parte de sua fortuna para a ex-mulher, Flávia Pedra, com quem foi casado por quinze anos e de quem estava separado desde 1998, e também para seus funcionários de longa data.

Jô morreu em 5 de agosto deste ano, aos 84 anos.

Dois meses antes de morrer, ele teria feito alterações no documento. O humorista não possuía herdeiros e seu único filho faleceu em 2014, aos 50 anos. Rafael Soares estava dentro do espectro autista e era fruto do relacionamento de Jô com Teresa Austregésilo. A perda do filho teve um grande impacto na vida de Jô.

Apesar de estar separado de Flávia há muitos anos, eles ainda eram muito próximos e ela costumava lhe fazer visitas em seu apartamento, mesmo depois de ela estar casada com Zélia Duncan.

Jô era um dos apresentadores mais bem pagos da televisão brasileira, e estima-se que seu salário na Rede Globo era por volta de R$ 500 mil por mês. Ele recebia também pagamentos por participação em merchandising.

Seus funcionários também eram seus amigos e a convivência entre eles motivou o carioca a incluí-los em seu testamento.

Filho único, ele não possuía herdeiros diretos e sua fortuna incluía vários imóveis e muitas obras de arte. Sua residência em Higienópolis estava sendo transformada por ele em um centro cultural.

Jô Soares passou os últimos anos em seu luxuoso apartamento, já que devido à pandemia ele foi obrigado a ficar em isolamento social. O local fica localizado em uma das áreas mais caras de São Paulo e possui um acervo de livros e obras de arte.

A maior parte da herança do apresentador ficará para Flávia.

Poucas pessoas reconhecem funcionários dessa forma, dando parte de seu dinheiro. Jô continua a surpreender seu público mesmo após sua morte.