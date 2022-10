"Bem, Amigos!" será ao vivo, após Travessia, e cerca de 100 nomes vão homenagear este que é um dos maiores narradores esportivos da história

A Globo prepara uma edição mais do que especial para o último Bem, Amigos!, apresentado por Galvão Bueno ao longo de 20 anos. A coluna LeoDias teve acesso a informações detalhadas do que está sendo preparado para a grande despedida dele da atração. Para se ter uma ideia, a emissora alterou até mesmo a grade de programação para viabilizar o momento histórico.

Com gravações agendadas para os próximos dias, serão mais de 100 convidados para homenageá-lo. O último Bem, Amigos! será ao vivo, diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, logo após o capítulo de Travessia. No SporTV a edição será estendida

Levado ao ar toda segunda-feira desde 2003, às 22h00, a atração comandada por um dos maiores narradores esportivos da história conta com um time de estrelas para debater sobre as notícias esportivas da semana.

Galvão, como se sabe, vai se aposentar das narrações de jogos após a Copa do Qatar 2022, no fim deste ano, fechando assim um ciclo de 41 anos na emissora (sendo 29 anos seguidos). No meio disso, ele também assinou contrato com a Play9, empresa de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme, para produzir conteúdo para diversas plataformas digitais.