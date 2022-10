A Expo Águas Sumaré deverá pagar indenização de R$ 15 mil por danos morais a Caíque Costa, por conta do episódio que aconteceu em 2018

Um fã da cantora Marília Mendonça venceu um processo na Justiça de São Paulo após perder a chance de conhecer a cantora, que morreu em novembro do ano passado. A empresa Expo Águas Sumaré deverá pagar indenização de R$ 15 mil por danos morais a Caíque Costa, por conta do episódio que aconteceu em 2018.

Segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL, Caíque participou de uma promoção cujo vencedor poderia conhecer a Rainha da Sofrência no camarim de um show na Expo Águas de Sumaré, em São Paulo. Mesmo sorteado e com a imagem usada na divulgação do evento, a empresa não teria cumprido o combinado de ligar para o sorteado no momento de entrar no camarim.

“O show aconteceu e não o chamaram para poder realizar seu grande sonho de conhecer a cantora que tanto admira”, alega Ivan Cardoso, advogado de Caíque.

A Expo Águas Sumaré, por sua vez, alega à Justiça que teria seguido o acordo com o sorteado. Eles afirmam que ligaram para o rapaz, mas ele não atendeu a ligação. A organização ainda diz que Caíque teria sido anunciado no sistema de som no momento de entrar no camarim, mas ele não compareceu. O mesmo não teria acontecido com outros sorteados, que conseguiram conhecer a cantora normalmente.

“A conclusão óbvia, é de que, muito provavelmente o requerente [o rapaz] não ouviu a convocação”, diz a defesa.

O fã venceu o processo em primeira instância, mas a Expo Águas Sumaré recorreu da decisão. No final de setembro, a empresa passou por outra derrota na Justiça em segunda instância. O desembargador Christiano Jorge afirmou que a organização deveria provar que o rapaz foi, de fato, chamado pelo sistema de som.

Na época do caso, Caíque Costa chegou a desabafar em suas redes sociais: “Sei que muitas pessoas vão dizer que é drama. Mas eu me preparei para encontrar a Marília, segurei minha ansiedade. Nem tinha mais lágrimas de tanto que chorei de felicidade, mas a sensação de ser enganado é horrível.”