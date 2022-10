A médica Pamela Weinberger, da Plump Cosmestics and Injectables, fala que antes "amava o maxilar dela, e, agora, ele está muito plano e longo"

Após a cantora Madonna, 64, se tornar alvo de críticas após aparecer com um novo visual, que parece ser resultado de procedimentos estéticos, especialistas em cirurgias plásticas analisaram o que a artista pode ter feito -e se, na opinião deles, a rainha do pop pode ter ido longe demais.



"Quando vi o post pela primeira vez, como muitos outros, também fiquei muito surpreso com a aparência de Madonna", disse o cirurgião plástico Ehsan Ali, que tem clientes como Kim Kardashian, Kylie Jenner, Gwen Stefani e Ariana Grande, em entrevista ao site Page Six. Apesar de não cuidar de Madonna, o especialista listou oito procedimentos estéticos que a cantora pode ter feito.



Para ele, a cantora provavelmente fez lifting facial, rinoplastia, aplicou botox -em diferentes áreas do corpo, como queixo, testa, músculo masseter e linhas de expressão, preenchimento de bochechas, cirurgia para arquear as sobrancelhas, lipoaspiração para afinar o queixo, lifting no pescoço e preenchimento nas têmporas.



"Na idade dela, a pele solta ao redor do pescoço é comum, e o fato de ela ter uma mandíbula limpa me mostra que ela fez lipo sob o queixo e um lifting de pescoço para puxar a pele para trás", explica ele, sobre uma das possíveis cirurgias plásticas.



A médica Pamela Weinberger, da Plump Cosmestics and Injectables, fala que antes "amava o maxilar dela, e, agora, ele está muito plano e longo". Ela explica que a injeção do botox no músculo masseter, usado para afinar o queixo, não é permanente e pode desaparecer em três meses.



A especialista em injeções estéticas ainda analisou que a artista pode gastar mais de US$ 30 mil, cerca de R$ 161,4 mil, caso queira retornar sua aparência a uma versão mais semelhante de seu antigo eu. "Madonna deve ter um injetor que seja honesto sobre os tratamentos de dissolução de manutenção, para que ela não fique sobrecarregada e mantenha a estrutura do rosto que todos nós amamos."



Nas redes sociais, internautas criticaram o novo visual da artista. "Isso não é Madonna, é? O que aconteceu com ela?", escreveu um. "Triste que tantas mulheres sejam vítimas de querer ter 20 anos para sempre e exagerar com preenchimentos e cirurgias", pontuou ainda outro. Procurada pelo Page Six, representantes da artista não comentaram as críticas.