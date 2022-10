Bissexual assumida, a funkeira revelou que está em um momento onde prefere ter relações sexuais com mulheres

Valesca Popozuda já assumiu abertamente que é bissexual. Durante entrevista para o podcast Papagaio Falante, a cantora fez algumas revelações sobre as atuais preferências quando o assunto é sexo. Segundo ela, após passar momentos de ‘nervoso’ com homens, têm escolhido se relacionar mais com mulheres. Entenda.

A funkeira disse que as relações sexuais com o sexo masculino esfriaram: “Tô pegando quem vier e me der vontade. Pode ser menino ou menina. Se pudesse, pegava os dois (homens e mulheres). Mas se fosse um só, eu pegaria uma mulher. Eu tenho os meus brinquedos, e a transa com os homens está muito sem graça”, admitiu.

Reveladora, Valesca afirma que não quer ter que ensinar o parceiro na cama: “Tem uns que dá até nervoso… Tem que ensinar como chupar, não dá… dá um nervoso. Eu pularia para o barco da menina. Ia ficar muito feliz com uma menina”, contou.

A funkeira ainda diz que teve experiências com homens que pensavam apenas no próprio prazer. “Numa relação a dois, você tem que se preocupar com sua parceira, tem que ser recíproco com os dois, e na cama você não pode só se favorecer. Hoje em dia, os homens só se preocupam com eles na hora da transa”, finalizou Valesca.