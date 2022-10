Curta-metragem "Minhocão do Pari" revela a origem de uma lenda mato-grossense.

O curta-metragem "Minhocão do Pari – A origem da Lenda", do cineasta Salles Fernandes, foi contemplado com mais um prêmio internacional: o de Melhor Filme de Fantasia, no Festival Snow Leopard Internacional 2022, em Madri, na Espanha. Este é o quinto prêmio conquistado pelo cineasta.