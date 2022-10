Lista é liderada por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ambos atletas profissionais

Anitta, de 29 anos, entrou para o seleto grupo de pessoas mais bem pagas do Instagram. A cantora ocupa o oitavo lugar do Top 10 Global. Logo em seguida da Poderosa aparece, em nono lugar, Larissa Manoela.

De acordo com NetCredit, enquanto Anitta ao longo de 2021 faturou um pouco mais de US$ 16 milhões, aproximadamente R$ 84 milhões, a atriz da Globo ganhou cerca de US$ 15 milhões (R$ 78 milhões). Em décimo lugar, Dua Lipa fecha a lista com US$ 13 milhões (R$ 68 milhões).

Fora do Top 10, quem aparece também na lista é Beyoncé. A norte-americana recebeu quase US$ 34 milhões (R$ 178 milhões) da plataforma.

"O endosso de marcas de celebridades sempre foi popular, mas as mídias sociais levaram isso a outro nível. Quanto as pessoas mais famosas do mundo podem ganhar com postagens patrocinadas no Instagram? Analisamos milhões de postagens para descobrir", disse o NetCredit em uma publicação.

Em contrapartida, o atacante Cristiano Ronaldo lidera a lista de ricos do Instagram. Ele ganhou cerca de US$ 85,2 milhões (R$ 455 milhões) em 2021, apenas por meio de postagens patrocinadas no aplicativo.

O também jogador de futebol, Lionel Messi é o segundo lugar, já que faturou quase US$ 72 milhões (R$ 383 milhões) na rede social. A estrela indiana de críquete Virat Kohli completa os três primeiros colocados. Ele contemplou US $ 36,7 milhões (R$ 195,4 milhões).