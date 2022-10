Série trata de temas controversos, como aborto, violência sexual e outros assuntos

A série Rugido, da Apple TV+, é uma antologia composta por oito episódios estrelados por diferentes atrizes, como Issa Rae, Nicole Kidman, Betty Gilpin, Cynthia Erivo, Merritt Wever, Alison Brie, Meera Syal, Fivel Stewart e Kara Hayward.

Cada episódio conta a história de mulheres diferentes lidando com as realidades da identidade de gênero, sexualidade e feminismo, além das mensagens sobre o que significa ser mulher. A série foi criada por Liz Flahive e Carly Mensch, produzida por Nicole Kidman, e o E-Pipoca te conta agora mais algumas curiosidades sobre ela:

A atração foi escrita com base em uma coleção de histórias homônima lançada em 2018 pela autora Cecilia Ahern. O objetivo do livro é o mesmo da série: retratar mulheres na superação de suas dificuldades e mostrar às outras que elas não estão sozinhas no amor e na vida.

O episódio de Issa Rae foi diferente no livro

A Mulher Que Desapareceu é um episódio estrelado por Issa Rae, que interpreta uma mulher chamada Wanda; ela é uma escritora que vai para Los Angeles para potencialmente escolher sua autobiografia best-seller. O objetivo é mostrar como mulheres negras têm dificuldades em ‘navegar’ no mar de uma sociedade projetada para pessoas brancas. Isso fica claro desde o início, pois seu aluguel é cancelado porque seu penteado mudou e eles não a reconhecem, e a câmera não capta seu rosto o suficiente para suas credenciais. A criadora da série, entretanto, revelou que no livro a história fala sobre envelhecimento e invisibilização social. Já para a série, ela adaptou a história para se posicionar sobre a mercantilização da arte negra e da cultura negra à luz do movimento Black Lives Matter.