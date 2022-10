Francia James chamou atenção nas redes sociais ao tentar embarcar no transporte público usando a peça sensual

A modelo e criadora de conteúdo para o OnlyFans, Francia James viralizou na web após tentar pegar um ônibus usando apenas uma lingerie. A colombiana, que tem 32 anos e é conhecida por postar fotos e vídeos usando peças sensuais em locais inusitados, compartilhou o vídeo onde aparece ao lado da também modelo Mikayla Saravia.

Na gravação, Francia e Mikayla aparecem dentro do ônibus. As duas conversam com a motorista e afirmam que estão indo para o trabalho. Após entrarem no transporte e procurarem um lugar para sentar, a condutora reclama e diz que “não poderia deixá-las entrar com aquela roupa”. “Onde nós trabalhamos, apenas respostas erradas?”, escreveu Francia na legenda. Confira:

O vídeo já possui mais de 150 mil em poucas horas. Apesar da motorista não ter ficado muito feliz com a brincadeira, os seguidores das modelos se divertiram com a situação. “Amei isso”, disse uma fã. “Você é sempre muito divertida”, comentou outra seguidora. “Posso ser o motorista de vocês”, brincou um internauta.

Francia James é uma modelo que possui um extenso currículo de publicações com teor sexual. Ela ganhou reconhecimento após realizar um ensaio sensual para a revista Playboy de seu país natal. Além disso, a influencer também possui uma conta na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, onde faz sucesso com as produções eróticas.

Esta não é a primeira vez que Francia tenta embarcar em um ônibus usando lingerie. Há alguns meses, ela tentou utilizar o transporte usando um sutiã azul, calcinha e salto alto. Na época, ela entrou no ônibus dizendo: “Olá, esse é o ônibus que leva para a rua 69? Por favor, eu tenho que ir trabalhar”, brincou na postagem.