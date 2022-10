O último trabalho de Marieta Severo na Globo foi em 'Um Lugar ao Sol', novela que entrou no ar antes de Pantanal

Quase quatro décadas após estrear na Globo, Marieta Severo está de saída da emissora carioca. Pelo menos com contrato fixo, já que ela tem projetos engatilhados para voltar ao canal em breve, mas agora com contrato por obra certa.

Essa é mais uma estrela que não tem seu contrato renovado. Assim como aconteceu recentemente com Osmar Prado, Marieta agora não estará mais presa à emissora. A informação foi dada por Patrícia Kogut, do O Globo.

Severo fez grandes papeis na dramaturgia do canal. Seu último trabalho foi em Um Lugar ao Sol, novela que entrou no ar antes de Pantanal.

Além disso, ela deu vida à icônica Dona Nenê na série que ficou no ar por 14 anos, A Grande Família. Depois disso voltou as novelas em Verdades Secretas, uma produção de Walcyr Carrasco.

Carreira na Globo

A estreia de Marieta Severo na Globo em 1966, na novela O Sheik de Agadir. Após essa produção, ela foi exilada fora do país pela ditadura militar ao lado do então marido Chico Buarque. Quando retornou, assinou contrato com a emissora e fez grandes papeis.

Ela esteve presente em grandes sucessos da Globo como em Que Rei Sou Eu (1989), e Laços de Família (2000).

Ficou afastada por mais de uma década das novelas por conta de A Grande Família, mas depois deu vida a vilã Fanny, que aliciava jovens modelos para o mundo da prostituição em Verdades Secretas.

Em 2017, ela deu vida a mais uma vilã de Walcyr Carrasco, ao interpretar a inescrupulosa Sophia de O Outros Lado do Paraíso, que rejeitava uma das filhas por ter nanismo.