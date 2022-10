A cantora, que está em pausa na carreira, aproveita os dias sem shows para descansar e passear

Simaria está na melhor forma física e faz questão de mostrar isso em suas redes sociais. Aos 40 anos de idade, a sertaneja elevou o clima na web, na última terça-feira (18), ao publicar algumas fotos de um passeio que fez enquanto aproveita os dias ensolarados de Miami, nos Estados Unidos.

Pelo Instagram, Simaria mostrou alguns registros do dia que passou a bordo de um barco luxuoso em meio ao cenário paradisíaco da cidade. O que mais chamou atenção dos internautas foi o biquíni sensual que a cantora usou, com muita transparência e que valorizava suas curvas.

“Uma mulher só se torna uma mulher de verdade quando toma as rédeas da sua própria vida”, escreveu ela na legenda. Já no segundo clique, Simaria aparece ao lado de uma bandeja com diferentes tipos de tomates. Confira:

Os fãs fizeram questão de elogiar a beleza de Simaria e deixaram muitas mensagens de carinho. “Perfeita e calando a boca de muita gente”, disse uma fã. “Uma verdadeira obra de arte”, escreveu um outro internauta. “Sou incapaz de me manter em pé, diante dessa perfeição”, comentou outra seguidora.