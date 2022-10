Zilu Godoi provocou uma onda de reação de seus fãs ao postar nesta sexta-feira (21) um vídeo no qual aparecia com uma peruca preta com a pergunta de que teria ficado "parecida com alguém". Os seguidores da ex de Zezé di Camargo apontaram uma pequena provocação à atual do cantor, Graciele Lacerda, que tem cabelos pretos.

“Gostei do deboche”, disse uma seguidora. “Sinto cheiro de ironia no ar”, afirmou outra. “Não desmerecendo ninguém, mas sou mil vezes Zilu”, completou uma terceira fã.

Neste sábado, Zilu deu um recado para quem a criticou.

“Quando estamos de consciência tranquila, felizes, e longe do olhar maldoso das pessoas, não temos o hábito de nos preocupar com o que as pessoas vão achar ou deduzir! Simplesmente vivemos o momento, onde apenas nossa felicidade tem importância! E lembrando que gente feliz não enche o saco... Bom dia e ótimo sábado!!!”, disse.

No mês passado, enquanto Zilu interagia com internautas, um deles perguntou se ela "ainda ama o Zezé". "Preguiça desse tipo de pergunta! Melhor fingir demência", rebateu ela.