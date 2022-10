Um porta-voz da Meta, dona do aplicativo, diz que a empresa trabalha para normalizar o serviço

O aplicativo de troca de mensagens WhatsApp está apresentando falhas desde o início da manhã desta terça-feira, 25. O problema foi relatado em veículos de imprensa de todo o mundo.

"Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas no envio de mensagens, e estamos trabalhando para restaurar o Whatsapp para todos o mais rápido possível", afirmou um porta-voz da Meta, empresa de Mark Zuckerberg que é dona do Whatsapp.

De acordo com a ferramenta Down Detector, que reúne relatos de falhas no serviço, o pico de reclamações ocorreu às 4h. No Twitter brasileiro, o nome do app de mensagens tornou-se rapidamente o assunto mais relevante, com milhares de usuários compartilhando seus problemas para enviar e receber mensagens.