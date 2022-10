Além de Ludmilla se apresentam no mesmo dia Lil Baby, Jason Derulo, Craig David e Peggy Gou

A cantora Ludmilla está na lista de artistas que farão apresentações durante a Copa do Mundo no Catar. A voz de “Maldivas” fará uma apresentação no espaço Bud World Club, no W Hotel & Residences, em Doha.

Além da brasileira, o vencedor do Grammy, Lil Baby, apresentará o hino da campanha da marca Budweiser e uma versão de “Everybody Wants to Rule the World”, do Tears For Fears, música que faz parte da trilha sonora oficial da Copa do Mundo da Fifa 2022.

O show será no dia 1º de dezembro. Além de Ludmilla e Lil Baby, se apresentam no mesmo dia Jason Derulo, Craig David e Peggy Gou.

Os ingressos estão à venda online de forma online a partir de 300 ryals – moeda local (aproximadamente R$ 439).