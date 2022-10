A Band lança na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, a superprodução Valor da Vida, que vai ao ar de segunda a sexta-feira na faixa das 22h, com transmissão simultânea no Band.com.br e no Bandplay.

Com gravações no Brasil, Líbano e Portugal, a novela reúne histórias que vão fazer o telespectador refletir sobre o modo como lida com o dia a dia e a importância de se viver o presente.

A trama, que traz os atores brasileiros Marcello Antony (Jesus Gonzaga), Thiago Rodrigues (Vasco Folque), Carolina Kasting (Camilla Vasconcelos), Adriano Toloza(Leonardo Dias), Cassiano Carneiro (Eugênio Maria Bastos), Thaiane Anjos(Dalva dos Santos) e a luso-brasileira Joana de Verona (Sara), é protagonizada por Rúben Gomes, que interpreta Artur Bastos Moreira, e Ana Sofia Martins, que dá vida a Carolina Folque.

Marcello Antony desembarcou em São Paulo esta semana especialmente para a divulgação do folhetim. Além da coletiva de imprensa, ele concedeu entrevistas em vários programas na emissora. “Deixei o país em 2018, quando recebi o convite para integrar o elenco de Valor da Vida. Para mim, foi uma grande felicidade saber que a Band exibiria a novela. Faço um neurocientista extremamente misterioso que, de alguma forma, ressuscita as pessoas, por isso ele está muito ligado ao despertar do protagonista da trama”, adianta.

Tudo começa quando Artur (Rúben Gomes) é encontrado sem memória por Aisha (Isabela Valadeiro) nas ruínas do Líbano. Ao descobrir sua identidade, o milionário se dá conta de que é dado como morto há 20 anos. Mas, apesar do tempo que passou, ele não envelheceu um dia sequer. Após o desaparecimento, sua mulher, Júlia (Dalila Carmo), se casa com Vitorino (Joaquim Horta), seu melhor amigo. Porém, ao se deparar com o “falecido”, ela percebe que ainda o ama e fará tudo o que estiver ao seu alcance para reconquistá-lo.

Em meio a tantos rostos “desconhecidos”, Artur vê alguma familiaridade em Isabel (Daniela Melchior), mas como ele pode conhecê-la se a modelo tem apenas 19 anos e o empresário desapareceu um ano antes de seu nascimento? A resposta está em Camilla (Carolina Kasting), mãe da jovem, uma mulher fria e calculista que camufla um negócio ilegal em meio ao seu poderoso império no mundo da moda. Na tentativa de desvendar os mistérios que envolvem sua falsa morte, ele procura o neurocientista Jesus (Marcello Antony) para descobrir o que realmente aconteceu.

Paralelamente a isso, Carolina (Ana Sofia Martins) acorda de um coma de oito anos provocado por um acidente de carro com o marido, Vasco (Thiago Rodrigues), que adormeceu ao volante e desde então carrega esta culpa. Os médicos não acreditavam que ela acordaria e chegam a sugerir que os aparelhos sejam desligados, porém os familiares não aceitam. Apesar disso, a vida segue. Vasco fica com a missão de criar os filhos gêmeos, Rita (Margarida Nazário) e Pedro (Guilherme Rocha), e encontra um importante apoio em Sara (Joana de Verona), irmã de Carolina, por quem se apaixona mais tarde. No dia em que se preparam para comunicar aos amigos que estão juntos e esperando um bebê, a investigadora científica volta a dar sinais de vida, trazendo à tona uma mistura de sentimentos em todos os envolvidos.

Thiago Rodrigues também esteve na capital paulista para divulgar a novela. Segundo o ator, Valor da Vida vai surpreender o público. “É uma história incrível, que me encantou logo de cara. As primeiras cenas foram bem difíceis pelo conflito entre os personagens. O Vasco carrega a culpa do acidente que deixou sua mulher em coma, mas, acreditando que ela não vai acordar, acaba se apaixonando pela cunhada. Esse triângulo amoroso promete dividir a opinião dos telespectadores: ao mesmo tempo em que algumas pessoas acham que esse novo relacionamento é um absurdo, outros defendem a ideia de que é algo natural, que pode acontecer com qualquer um”, explica.

Escrita por Maria João Costa, vencedora do Emmy Internacional por Ouro Verde, a trama foi líder de audiência no canal TVI em sua estreia, marcando 25% de share. “Assim como o nome diz, a história fala sobre a importância da vida para cada um de nós e qual o valor que cada um lhe atribui em função da posição que ocupa na sociedade. Qual é o valor da vida para um cientista que cruza limites éticos para tentar salvar vidas humanas ainda que tenha que perder outras pessoas no meio do caminho? Qual é o valor da vida para um homem que quer salvar a mulher e está disposto a comprar um rim no mercado ilegal? Ou qual é o valor da vida para um homem que acorda 20 anos depois sem saber quem é? A novela tem várias questões éticas e filosóficas. É uma trama complexa, densa, que passa por vários países, e eu espero que os brasileiros gostem e se divirtam”, enfatiza a autora.

O tema de abertura é a música “Tem Três”, de autoria de Thales Lessa e interpretada por ele com participação de Gusttavo Lima. Thales é compositor de mais de 200 canções de sucesso espalhadas pelo Brasil, como “Esqueça-me Se For Capaz” (Marília Mendonça e Maiara & Maraisa), “Ranking” (Jorge & Mateus), “Ela e Ela (Zé Neto & Cristiano), “Cotovelo Vai Doer” (Zezé Di Camargo & Luciano), “Volta por Baixo” (Henrique & Juliano), “Libera Ela” (Maiara & Maraisa), “Dois Lados” (Wesley Safadão), “Caso Indefinido” (Cristiano Araújo), “Paraquedas” (Gabriel Diniz), “Amor da Sua Cama” (Felipe Araújo), entre muitos outros.

Valor da Vida será exibida de segunda a sexta-feira, às 22h, logo após o Faustão na Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay. O áudio original estará disponível por meio da tecla SAP.