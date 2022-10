A atriz e apresentadora Luana Piovani conta com seus 46 anos e recentemente demonstrou que a idade não é um problema. Como é natural de se chegar nessa idade, a atriz afirmou em entrevista que está passando pela tão temida menopausa. Porém, como isto não é sinônimo de algo ruim para a mesma e a ex-malhação não esconde nada, comemorou sua nova fase com ensaio fotográfico onde simbolizava suas dificuldades e dramas da idade.

Piovani disse que estava passando por crises de calor e as fotografias foram inspiradas em seus fogachos “Eu tenho 46 anos, acabei de fazê-los, mas já estou na menopausa e não estou falando de pré-menopausa, é menopausa mesmo […] Também tem consequências chatas. Eu, por exemplo, estou passando agora por aquelas crises de calor”

Vale lembrar que Luana, em recente passagem pelo Brasil, também posou em ensaios de foto sensuais, desta vez, completamente nua onde o fotografo, Renam Christofoletti, contou que a atriz não usou nenhum photoshop “É muito raro uma pessoa ser fotografada e pedir para não ter nenhuma intervenção na imagem. Sempre me pedem para suavizar uma coisinha aqui, outra ali, uma ruguinha, uma celulite e por aí vai… Precisa de muita coragem, né, e confiança.”

O novo ensaio também contou com um estilo sensual e desapegado, mas não explicito, pois teria sido feito para expor seus problemas pessoais com a menopausa. A atriz, que se divorciou de Pedro Scooby no inicio deste ano já comentava a respeito da sua atividade sexual com o surfista. E ao ser perguntada, em entrevista em fevereiro deste ano (2022), sobre sua libido e se havia alguma mudança em seus desejos sexuais a atriz respondeu: