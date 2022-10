Modelo foi casada por 13 anos com o jogador de futebol americano Tom Brady e, juntos, tiveram 2 filhos

Após muitos rumores, a modelo Gisele Bündchen confirmou o fim do seu relacionamento com o jogador de futebol americano Tom Brady. A brasileira afirmou que finalizou amigavelmente seu divórcio com o atleta, no entanto, ela estaria “devastada” por colocar um fim no seu casamento de 13 anos, divulgou o Entertainment Tonight.

Eles casaram em 2009 e tiveram dois filhos juntos: Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. Conforme especulado pela imprensa internacional, o que pode ter motivado a separação é o fato de Tom se recusar a se aposentar para passar mais tempo com a família. “Ela [Gisele] precisava colocar ela e os filhos em primeiro lugar”, declarou uma fonte, que preferiu não se identificar, ao ET. Para enfrentar esse período pós separação, a modelo já teria buscado ajuda.

“Gisele tem trabalhado com seu guru para ficar em um lugar de paz. Tom e Gisele têm amor um pelo outro, mas ela sabia que tinha que colocar a si mesma e sua família acima do futebol.” Uma outra pessoa próxima ao casal, que também não quis se identificar, saiu em defesa de Tom e afirmou que ele é um pai dedicado que “sempre colocou seus filhos em primeiro lugar”. “Ele está sempre com a família entre os jogos e as viagens”, afirmou.

Os rumores de que o casal estava em crise começaram em março e se intensificaram em setembro, quando foi noticiado que ela saiu de casa após uma briga com o então marido.